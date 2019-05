Führung im ältesten Teil der Sommerresidenz

Am Donnerstag, 30. Mai, um 11 Uhr können interessierte Gäste an einer Führung zur Entstehung und Ausstattung der Kapelle von Schloss Weissenstein teilnehmen. Dieser kleine Rundgang bietet einen Einblick in den ältesten Teil des Schlosses, denn hier liegt auch der Grundstein, der 1711 gelegt wurde, unter dem Altar. Als Marienkirche im August 1718 zur Vollendung des Schlossbaus geweiht, zeigt die Kapelle nicht nur besonders schöne Mariendarstellungen, sondern auch weitere Figuren, Stuckverzierungen und Darstellungen, die alle eng mit dem Bauherren Kurfürst Lothar Franz von Schönborn in Verbindung stehen. Wie das gesamte Schloss blieb auch die Schlosskirche über die letzten drei Jahrhunderte unbeschadet und kann im Original erlebt werden. Anmeldung für die Führung unter der Rufnummer 09548/98180 oder per E-Mail an info@schloss-weissenstein.de. red