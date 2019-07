Führung für Naturliebhaber

Herrliche Mittelgebirgslandschaft, steile An-und Abstiege, luftige Höhen, beeindruckende Felsformationen, markante Perspektiven und atemberaubende Aussichten auf das Felsenstädtchen Pottenstein zählen zu den Höhepunkten der "Alpinen Genießertour", die das Tourismusbüro Pottenstein anbietet. Eine Einkehr rundet das "Genießerpaket" ab. Die Tour ist ungefähr siebeneinhalb Kilometer lang und dauert rund drei Stunden (reine Gehzeit) mit anspruchsvollen Steigungen. Die Leitung übernimmt Steffi Ribold (zertifizierte Gäste- und Wanderführerin). Treffpunkt am Sonntag, 21. Juli, ist um 14 Uhr am Rathaus in Pottenstein. red