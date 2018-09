Führung für Kinder

Am morgigen Freitag, 7. September, stehen ab 14.30 Uhr auf Schloss Weissenstein in Pommersfelden die Kinder im Mittelpunkt. Sie erfahren, wie das Schloss vor 300 Jahren erbaute wurde, gehen mit dem Führer auf die Suche nach Tieren im Deckenfresko oder spielen das barocke Empfangszeremoniell nach. In der Grotte gibt es neben den Muscheln noch vieles andere zu entdecken, bevor gemeinsam ein Menuett einstudiert wird - so wird für eine Stunde die Barockzeit lebendig. Anmeldungen sind unter Telefon 09548/98180 möglich. red