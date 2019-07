Die Touristinformation Egloffstein bietet am Samstag, 6. Juli, um 10 Uhr eine Schatzsuche in der Unterwelt an. Die 45-minütige Kinderführung führt in die Egloffsteiner Felsenkeller. Spielerisch erleben die Teilnehmer die jahrhundertealte Geschichte von Egloffstein. Treffpunkt ist an den Felsenkellern unterhalb des Raiffeisenbank-Parkplatzes. red