Führung durchs Schloss

Am Sonntag, 25. August, um 14 Uhr findet auf Schloss Weissenstein eine Themenführung durch die Gemäldegalerie statt. In dieser eineinhalbstündigen Führung kommt die "Freud" des Kurfürsten Lothar Franz von Schönborn an seinen Bildern zum Ausdruck. Der Kurfürst war von einer Sammelleidenschaft befallen und das zeigt sich bis heute in der Gemäldegalerie Alter Meister. In einigen Räumen hängen die Bilder nach wie vor an dem Platz, den sie vor 300 Jahren erhielten. In der Großen Galerie können die Gäste fast unverändert die barocke symmetrische Hängung sehen. Für die Führung wird aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl um vorherige Anmeldung gebeten unter info@schloss-weissenstein.de oder Telefon 09548/98180. Die regulären Führungen finden wie gewohnt täglich ab 10 Uhr zur vollen Stunde statt. red