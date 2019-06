Führung durchs Museumsstübchen

Am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr laden der Kulturverein Wirnt von Gräfenberg und die Gräfenberger Altstadtfreunde zu einer Führung durch das Ritter-Wirnt-Museumsstübchen und über den Burgstall - die alte Gräfenberger Burgstelle - ein. Das Museum im Gesteigertor zeigt Illustrationen aus alten Handschriften des Artusromans "Wigalois" aus dem frühen 13. Jahrhundert und Beispiele aus der einmaligen Wirkungsgeschichte des mittelalterlichen Versepos bis in die Gegenwart. Im Stadtgraben, etwas versteckt neben der Bahnhofstraße, gibt es noch Hinweise auf die ehemalige Stammburg des Gräfenberger Rittergeschlechts zu entdecken, in der mit großer Wahrscheinlichkeit vor rund 850 Jahren die Wiege des Dichters stand. red