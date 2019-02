Führung durchs Kloster

Die Reihe "Oh! Wie schön ist Münnerstadt" wird am Donnerstag, 14. Februar, fortgesetzt. Ziel der diesmaligen Erkundungstour ist das Kloster Maria Bildhausen. Das Team aus dem Deutschordensschloss, Kilian Düring und Nicolas Zenzen, werden sich das Gelände und die Einrichtung des Dominikus-Ringeisen-Werkes vom Gesamtleiter Rainer Waldvogel erklären lassen. Sie sind gespannt auf die Geschichte und Geschichten. Wie immer sind alle Interessierten eingeladen, Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Torbogen des Klosters. sek