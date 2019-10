Die Höchstadter Stadtführerin Birgit Keller lädt zu einer Kirchenführung durch die Pfarrkirche St. Georg mit anschließendem Besuch der Spitalkirche St. Anna ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 27. Oktober, um 15 Uhr am Hauptportal der Kirche am Kirchplatz 5. Der Rundgang dauert etwa 70 Minuten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Kostenbeitrag wird erhoben. Weitere Infos erteilt Birgit Keller unter 09193/6258248. red