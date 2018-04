Führung durch Museum und Brauerei

Bereits im Jahr 1410 erhielt die Stadt Weismain das Privileg, das Amt Weismain mit Bier zu versorgen. Bis heute wird in Weismain bestes Bier gebraut - traditionell, aber modern. Hierzu bietet die Tourist Information am Donnerstag, 26. April, um 14.30 Uhr eine Kombi-Führung durch die Weismainer Püls-Bräu in Verbindung mit einem Rundgang durch das Nordjura-Museum an. Den Nachmittag rundet eine Einkehr in das Traditionsgasthaus Obendorfer ab. Zu fränkischen Bratwürsten genießen die Teilnehmer eine Bierprobe mit drei verschiedenen Bieren. Anmelden können sich Interessierte in der Tourist-Information Weismain, Telefon 09575/921329, oder per E-Mail: tourismus@stadt-weismain.de. red