Auf den Spuren von Theodor Fontane und König Ludwig II. erzählt Gerhard Wulz anhand von Texten, Bildern und Tonbeispielen von interessanten Persönlichkeiten dieses Friedhofparkes. Auch das Gefecht von 1866 und die Soldatengräber werden mit in den Spaziergang einbezogen. Wulz führt auch durch die Marienkapelle. Treffpunkt dazu ist am Sonntag, 16. Juni, um 14 Uhr am Liebfrauensee. sek