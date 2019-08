Führung durch eine Druckerei

Für Kinder ab sieben Jahren bietet die Stadtjugendarbeit Bad Kissingen am Montag, 19. August, eine Fahrt zur Main-Post an. Mit dem JuKuZ-Bus geht es von Bad Kissingen nach Würzburg zur Druckereiführung mit Blick hinter die Kulissen des Zeitungsdrucks.Wer mitfahren möchte, kann sich noch kurzfristig bei der Stadtjugendarbeit anmelden. Treffpunkt ist am Jugend- und Kulturzentrum in Bad Kissingen. Anmeldung unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de . Bei Rückfragen steht die Stadtjugendarbeit unter der Tel.: 0971/807 13 04 zur Verfügung. sek