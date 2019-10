Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung lädt die KAB Weilersbach zu einer Führung in die Synagoge in Ermreuth ein. Treffpunkt ist am Samstag, 19. Oktober, um 12.45 Uhr vor der St.-Anna-Kirche (Abfahrt: 13 Uhr). Die Gruppe beschließt den Nachmittag in Regensberg. Rückkunft in Weilersbach ist gegen 17.30 Uhr vorgesehen. red