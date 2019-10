Münnerstadt 11.10.2019

Führung durch die Stadtpfarrkirche

Unter dem Titel "die übersehenen Schätze der Stadtpfarrkirche" bietet Pater Markus Reis am Sonntag, 13. Oktober, eine Führung durch das Gotteshaus an. Beginn ist um 15 Uhr. Bei der Führung will der Au...