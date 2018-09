Höchstadt a. d. Aisch vor 17 Stunden

Führung durch die Pfarrkirche St. Georg

Die Höchstadter Stadtführerin lädt wieder zu einer Kirchenführung durch die Pfarrkirche St. Georg ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 16. September, um 15 Uhr am Hauptportal des Gotteshauses am Kirchplatz...