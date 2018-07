sek



Der Verein für Gartenkultur und Landespflege Elfershausen bietet am Dienstag, 10. Juli, Interessierten eine Führung durch die Kernzone des Biosphärenreservats am Schwedenberg in Elfershausen an. Tobias Gerlach wird sein Wissen zu diesem Thema bei der Veranstaltung präsentieren und auf das Thema Waldschutzgebiete in der Kernzone und deren Tier- und Pflanzenwelt eingehen. Treffpunkt ist um 18.30 am Wanderparkplatz "Wasserhochbehälter". Festes Schuhwerk und zweckmäßige Kleidung werden empfohlen. Die Dauer der Veranstaltung ist mit etwa zwei Stunden angegeben.