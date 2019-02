Führung durch die Heimatstuben

Eine Führung durch die Bad Brückenauer Heimatstuben bietet die Stadt am Mittwoch, 6. Februar, an. Treffpunkt ist um 15 Uhr im 2. Stock im Alten Rathaus in Bad Brückenau. Die zusammengestellten Exponate zeugen von alter Handwerkskunst und vermitteln einen Eindruck in das volkstümliche und häusliche Leben in und um Bad Brückenau. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Führung übernimmt Else Prause. sek