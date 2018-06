Egloffstein vor 20 Stunden

Führung durch die Felsenkeller

Der nächste Besuch der der historischen Felsenkeller in Egloffstein mit Michael Wirth steht am Samstag, 30. Juni, um 10 Uhr an. Treffpunkt ist am Felsenkeller unterhalb der Raiffeisenbank. Dazu lädt T...