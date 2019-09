Eine Burgführung in Egloffstein findet am Sonntag, 15. September, statt. Der Burgherr erwartet die Besucher um 11 Uhr im Burghof. Bei diesem Termin werden auch die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges in Franken beschrieben. Eintritt: Erwachsene fünf Euro, Kinder 2,50 Euro, Familien 12,50 Euro. Burgbesuche können auch unter Telefon 09197/8780 oder per E-Mail an info@burgegloffstein.de vereinbart werden. red