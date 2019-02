Bad Staffelstein vor 20 Stunden

Führung durch die Badstadt

Der Kur- und Tourismus-Service bietet am Samstag, 2. März, um 10 Uhr eine Stadtführung an. Treffpunkt ist am Stadtmuseum in der Kirchgasse 16. Die Veranstaltung ist für Inhaber einer Gästekarte kosten...