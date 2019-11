Der Arbeitskreis "Demografischer Wandel" der Bamberger Grünen lädt ein zu einer Führung durch die Ausstellung "9 x selbstbestimmt Wohnen in Oberfranken" am Dienstag, 19. November, 15.30 bis 16.45 Uhr, in der Sparkasse am Schönleinsplatz. Durch die Schau führt Anton Zahneisen von der Arge Bamberg, der als Projektleiter maßgeblich die Instrumente für die Familien- und Seniorenhilfen entwickelte und die wissenschaftliche Evaluation begleitete. red