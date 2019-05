Am Sonntag, 26. Mai, führt die Künstlerin und Kunstpädagogin Notburga Karl durch die Ausstellung "In the Trees II" der New Yorker Performance- und Videokünstlerin Joan Jonas. Beginn ist um 11 Uhr im Naturkunde-Museum in der Fleischstraße. Von 15 bis 17 Uhr gibt es ein offenes Workshop-Programm, zu dem Studenten der Kunstpädagogik einladen. In kurzen abwechslungsreichen Einheiten an unterschiedlichen Stationen erfährt man ganz praktisch einen Zugang zum Werk von Joan Jonas und darüberhinaus. red