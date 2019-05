Führung durch die Ausstellung

Am Sonntag, 5. Mai, findet im Schloss Oberschwappach um 14 Uhr eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "flora#kunst" statt. Vier Künstlerinnen aus Frankfurt (Waltraud Munz-Heiliger, Installation und Fotografie), aus Nürnberg (Katja Wunderling, Grafik und Objekt), aus Regensburg (Maria Maier, Fotografie und Malerei) und aus Thüringen (Susanne Casper-Zielonka, Fotografie) präsentieren dem heimischen Publikum florale Kunst in all ihren Facetten. Die Öffnungszeiten sind bis Sonntag, 23. Juni, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter Ruf 09527/810501. Veranstalter sind die Gemeinde Knetzgau, der Kulturverein Museum Schloss Oberschwappach und die Galerie im Saal im Knetzgauer Gemeindeteil Eschenau.