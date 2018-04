Führung durch die Altstadt Pottensteins

Das Tourismusbüro Pottenstein weist auf den nächsten Stadtrundgang durch die historische Altstadt hin. Am Mittwoch, 18. April, um 10 Uhr begibt sich Thomas Bernard auf die Spuren der heiligen Elisabeth. Die Dauer beträgt etwa eineinhalb Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus in der Forchheimer Straße 1. red