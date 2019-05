Führungen durch den Schlosspark im Staatsbad Brückenau gibt es an den Dienstagen, 21. Mai und 4. Juni. Dabei geht es zu Blumenanpflanzungen, Baumkulturen und zu den Terrassen an des Königs Sommerresidenz. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 15 Uhr an der Wandelhalle. sek