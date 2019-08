Führung durch den neuen Friedhof

Der Stadtverband für Gartenbau und Landespflege Haßfurt bietet am morgigen Mittwoch in der Reihe "Orte der Würde, Kultur und Natur" eine Besichtigung des neuen Friedhofes in Haßfurt an. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Friedhof. Die Führung machen Friedhofsgärtner Thomas Jäger und Kreisfachberater Guntram Ulsamer. Außerdem erfolgt eine kurze Einführung in die Bestattungsmöglichkeiten im Friedhof. Danach geht's zur Stärkung in die "Hammerschmiedsmühle" nach Sylbach. Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. red