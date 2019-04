Führung durch den Kräuterlehrgarten

Eine Führung durch den Kräuterlehr- und Schaugarten in Teuschnitz findet am kommenden Sonntag, 7. April, statt. Neben der traditionellen Anwendung der Kräuter und Heilpflanzen wird die Verwendung in der Küche erläutert. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Ab 14 Uhr hat am Sonntag, 7. April, ebenfalls das Arnika-Café in Teuschnitz geöffnet. red