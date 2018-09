Führung durch den Kapellenfriedhof

Im Rahmen der kulturhistorischen Führung "Kapellenfriedhof und Marienkapelle" erfahren die Teilnehmer von Gerhard Wulz am Sonntag, 9. September, Wissenswertes über die Geschichte und Gestaltung der Anlage. Die Tour startet um 14 Uhr am Liebfrauensee. Karten gibt es beim Gästeführer, an der Tourist-Info, Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de . sek