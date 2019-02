Führung durch den Friedwald

Wer mehr über die Bestattung in der Natur erfahren möchte, hat am Samstag, 9. Februar, Gelegenheit dazu: Der Friedwald Fränkische Schweiz bietet ab 14 Uhr eine kostenlose Waldführung mit einem Förster an. Dieser erklärt das Konzept von Friedwald und beantwortet Fragen rund um Vorsorge, Beisetzungsmöglichkeiten, Baumarten und Kosten. Der gemeinsame Spaziergang führt zu den besonderen und schönsten Orten des Waldes und dauert etwa eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 2, Anfahrt: Zur Lochwiese, Ebermannstadt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter Telefon 06155/848-200 oder online auf www.friedwald.de/ebermannstadt gebeten.