Führung durch das historische Kloster

Am Freitag startete das Museum in die Sommersaison, die bis zum 30. November dauert. Heute, Faschingsdienstag, bleibt das Museum geschlossen - es findet jedoch um 10 Uhr eine öffentliche Führung durch das Museum und Kloster statt. Diese dauert zwischen 60 und 75 Minuten. Treffpunkt ist am Museumseingang. Auskunft unter Telefon 09573/337744. red