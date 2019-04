Führung durch das herzogliche Mausoleum

In der Führung "Herzogliches Mausoleum" am Freitag, 12. April, zeigt das Grünflächenamt das herzogliche Mausoleum, die neue Aussegnungshalle und neue Grabformen. Referent ist ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung. Treffpunkt ist an der Friedhofsverwaltung neben Aussegnungshalle,14 Uhr. red