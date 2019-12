Führung durch "Barrieresprung"

Welche Begriffe und Vorstellungen von Behinderung existierten in der Vergangenheit? Dieser Frage geht eine Führung durch den historischen Teil der Ausstellung "BarriereSprung. Vom Leben mit Behinderung" im Stadtmuseum nach und unternimmt einen Streifzug durch fünf Jahrhunderte. Die von Glaube und Aberglaube geprägten Vorstellungen des Mittelalters werden dabei ebenso beleuchtet wie die Institutionalisierung der Psychiatrie im 19. Jahrhundert, die "Krüppelfürsorge" nach dem Ersten Weltkrieg sowie die Vernichtung sogenannten "lebensunwerten Lebens" in der Zeit des Nationalsozialismus. Mit dem politischen Kampf um Selbstbestimmung und Teilhabe ab den 1980er Jahren endet der Blick zurück. Die Führungen finden an den Sonntagen 15. Dezember, 19. Januar und 9. Februar immer um 15 Uhr statt. red