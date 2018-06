Führung durch Ausstellung

sek



Das Kreiskulturreferat bietet für Donnerstag, 5. Juli, um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung "Black & White" beim Golfclub Bad Kissingen an. Für Fußgänger ist Treffpunkt um 14.30 Uhr am Eingang zum Campingplatz an der Schranke der Bismarckstraße. Die Wegstrecke entlang der Straße ist eben. Autofahrer können auf dem Parkplatz des Golfclubs ihr Fahrzeug abstellen. Durch die Ausstellung führt die Bad Kissinger Galeristin Elisabeth Hirnickel. Bei den einzelnen Stationen besteht Sitzmöglichkeit. Thema der Ausstellung ist "100 Jahre Kunst in Schwarz und Weiß". Alle Ausstellungsobjekte sind verkäuflich. Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit zur Einkehr bei Kaffee und Kuchen. Der Rückweg ist nichtorganisiert. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht verlangt. Anmeldungen nimmt Werner Eberth unter Tel.: 0971/612 87 oder unter Eberth.BK@t-online.de entgegen.