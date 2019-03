Führung: Brauen, Bier und Bratwurst

Bereits im Jahr 1410 erhielt die Stadt Weismain das Privileg, das Amt Weismain mit Bier zu versorgen. Bis heute wird hier Bier gebraut. Die Tourist-Information bietet Bierführungen mit Brotzeit in Weismain an. Der Termin ist am Donnerstag, 11. April, um 14.30 Uhr. Anmeldung zu dieser Erlebnistour erbittet die VHS unter www.vhs-lif.de oder telefonisch 09575/922011. red