Führung auf der Burg

Ein Rundgang durch die Festungswerke der Plassenburg unter dem Motto "Kanonen, Krieg und Kasematten" findet am Sonntag, 7. Juli, um 14.15 Uhr statt. Tickets hierfür erhält man an der Museumskasse, Treffpunkt ist am Tiefen Brunnen im Schönen Hof der Plassenburg. red