Am Sonntag, 13. Oktober, um 10.30 Uhr findet die letzte Führung in diesem Jahr auf dem jüdischen Friedhof an der Burghaslacher Straße in Uehlfeld statt. Die Führung dauert 60 Minuten und ist kostenfrei. Treffpunkt ist am Eingangstor zum Friedhof. Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. red