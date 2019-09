Führung auf Bergbau-Erlebnispfad

Bereits im 19. Jahrhundert war es ein schöner Brauch, dass im Steinkohlenrevier Stockheim-Neuhaus-Reitsch alljährlich von den Bergwerksbesitzern ein Bergmannsfest abgehalten wurde. Diese alte Tradition ist in den letzten Jahren wiederbelebt worden. Aufgrund der Besucherresonanz haben sich die Verantwortlichen von Knappenverein, Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim-Neuhaus und Bergmannskapelle entschlossen, erneut ein Bergmannsfest zu organisieren, das am 14. und 15. September im Bereich der ehemaligen Katharinenzeche stattfinden wird.

Das Festprogramm

Der Auftakt erfolgt am Samstag, 14. September, um 14 Uhr mit einer Führung unter der Leitung von Günther Scheler auf dem Bergbau-Erlebnispfad. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden rund um den Spitzberg zahlreiche Schächte von verschiedenen Besitzern angelegt. Auch heute noch erinnern Berghalden, Schachtpingen, Schürfgräben und Stollensysteme an diese Ära.

Die Interessenten treffen sich an der ehemaligen Katharinenzeche. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Ab 19 Uhr findet im Festzelt der Unterhaltungsabend statt. Dafür konnte der Musikverein Neukenroth mit dem Kreisdirigenten Roman Steiger gewonnen werden.

Der Sonntag, 15. September, wird um 8.30 Uhr mit einer Kirchenparade ab Dorfplatz eingeleitet. Gegen 8.45 Uhr findet der Festgottesdienst statt, der gesanglich vom Männergesangverein Welitsch umrahmt wird. Anschließend führt die Bergparade zum Festplatz. Auch heuer werden Knappen aus Recklinghausen präsent sein. Gegen 10 Uhr ist ein Frühschoppen mit der Bergmannskapelle vorgesehen. Ab 13.30 Uhr ist ein unterhaltsamer Nachmittag mit musikalischer Umrahmung durch "Garry und Friend" geplant.

Filmvorführungen sowie die Sonderausstellung "Kohle aus Stockheim und der Welt" können ganztägig am Samstag und Sonntag im Bergbaumagazin begutachtet werden.

Bereits am Freitag, 13. September, findet ab 14 Uhr ein Empfang am Stockheimer Rathaus für die Knappen aus Recklinghausen statt.

Die Rentei wird zur Kulturstätte

Dem Bergmannsfest kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, denn derzeit wird mit Hochdruck an der Sanierung der bergmännischen Rentei aus dem Jahre 1847 im Bereich der Katharinenzeche gearbeitet. Das frühere Verwaltungsgebäude, das unter Denkmalschutz steht, ist komplett eingerüstet worden. Die Rentei - Bauherr war der aus England stammende Joseph Freiherr von Swaine - wird zu einer Kultur- und Begegnungsstätte umgebaut. Diplom-Ingenieur Jörg Detsch aus Kronach rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Dafür erhält die Gemeinde laut Bürgermeister Rainer Detsch - er hat sich für eine Realisierung in Verbindung mit dem Gemeinderat stark engagiert - einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Laut Architekt Detsch kann mit der Fertigstellung Mitte 2021 gerechnet werden.