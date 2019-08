Führung am Mahnmal

"Letzten Endes sind es immer wieder die Menschen, die einen beeindrucken, weil sie in scheinbar aussichtsloser Lage doch das politisch und menschlich Notwendige getan haben: die Opposition gegen das übermächtige Regime zu organisieren, eine programmatische Grundlage zu entwickeln, Verfolgte vor ihren Verfolgern zu schützen. In solchen Zeiten zeigen sich die wahren Charaktere."

Treffend formuliert der Historiker Horst Sassin, der in den 1990er Jahren erstmals die liberale Robinsohn-Strassmann-Gruppe erforschte, was noch heute am Widerstand gegen den Nationalsozialismus fasziniert. Es sind die mutigen Menschen! Ihnen ist das einzigartige "Mahnmal für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Zivilcourage heute" in Bamberg gewidmet.

Das Mahnmal greift das Selbstverständnis der Robinsohn-Strassmann-Gruppe auf, der Hans Wölfel angehörte. Der Künstler Albert Ultsch hat es gestaltet. Mit seiner ausdrucksstarken künstlerischen Sprache regt er zum Nachdenken an.

Die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg e.V. ermöglicht es Gästen und Einheimischen, dieses einzigartige Mahnmal besser kennen und verstehen zu lernen.

Das Mahnmal steht im Harmoniegarten zwischen Schönleinsplatz und E.-T.-A.-Hoffmann-Theater und zeigt facettenreich die Büsten von Willy Aron, Hans Wölfel und Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Diese drei bekanntesten Bamberger Persönlichkeiten aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus stehen zugleich für an die 50 weiteren bekannten Mutigen aus dem Widerstand.

Die "Mahnmal-Führung" findet bei ausreichender Anmeldung am Mittwoch, 14. August, um 17.30 Uhr statt. Anmeldungen werden erbeten unter: vorstand@willy-aron-gesellschaft.de . red