Am Sonntag, 16. Juni, um 10.30 Uhr bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet einen Rundgang über den jüdischen Friedhof in Zeckern an. Der Rundgang dauert rund 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenfrei. Treffpunkt ist am Eingang zum Friedhof in der Kaspar-Lang-Straße. Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung mitzubringen. red