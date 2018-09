Führung am Hammelberg

"Steile Hänge, weite Ausblicke - naturkundliche Wanderung am Hammelberg" heißt eine herbstliche Wanderung am Sonntag, 16. September, entlang des im Rahmen des LIFE+ Naturprojekts MainMuschelkalk entstandenen Natura 2000-Rundwegs am Hammelberg unter dem Motto "Europas Naturerbe sichern und Heimat bewahren". Gemeinsam entdecken die Teilnehmer die Schatzkiste der Natur, machen sich Gedanken über Biodiversität und Klimawandel und suchen nach kulturgeschichtlichen Spuren der mainfränkischen Landschaft und den Folgen der Änderungen in der Agrarwirtschaft für Natur und Landschaftsbild. Treffpunkt ist an der Straße Am Rod, Abzweig Feldweg "Zur Leiste". Anmeldungen bis 14. September unter Tel.: 09364/6958. sek