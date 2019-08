Führung am Feierabend

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kulmbach lädt zu einer naturkundlichen Feierabendführung im Rahmen von BayernTourNatur am Dienstag, 27. August, von 18 bis 19.15 Uhr nach Marienweiher ein. Treffpunkt ist am Wallfahrerparkplatz oberhalb des Klosters in Marienweiher.

Für Familien geeignet

Die Exkursion ist auch für ältere Kinder und Familien geeignet und wird von Kreisfachberater Friedhelm Haun geleitet.

Diese Führung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung vom Gartenbauverein Mangersreuth und den Blumenfreunden Marktleugast. red