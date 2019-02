2017 änderte die katholische Kirche Frankreichs die sechste Bitte des Vaterunsers. Statt "und führe uns nicht in Versuchung" beten die französischen Katholiken nun "und lass uns nicht in die Versuchung eintreten". Papst Franziskus begrüßte die Änderung, während in der deutschen katholischen Kirche die Stimmen zur Beibehaltung des bisherigen Textes überwogen. In einem Vortrag beim Katholischen Kulturkreis am Dienstag,12. Februar, setzt sich Professor Joachim Kügler aus Bamberg mit der Frage "Führt Gott in Versuchung?" auseinander. Die Veranstaltung beginnt um 19.45 Uhr im Pfarrzentrum St. Hedwig am Galgenberg. red