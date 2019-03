Führt die SpVgg Lauter ihre Dominanz fort?

Die Fußball-Kreisklasse Bamberg nimmt wieder Fahrt auf. Die SpVgg Lauter zieht an der Spitze weiter einsam ihre Kreise - ob das auch nach der Winterpause so bleibt? FC Viereth - SpVgg Lauter Meisterschaftsaspirant SpVgg Lauter ist zur Fortsetzung der Rückrunde beim Tabellenzehnten FC Viereth zu Gast und will mit einem weiteren Dreier Richtung Titelgewinn marschieren. Lauter hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen, darf die Vierether jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.

SC 08 Bamberg - FC Baunach Der FC Baunach ist beim SC 08 Bamberg im Einsatz. Den Mannen um Trainer Leimbach sollte diese Begegnung nicht allzu große Probleme bereiten, die Nullachter stehen mit mageren sechs Punkten bei 17:105 Toren am Tabellenende. SpVgg Trunstadt - DJK Priegendorf

Die DJK Priegendorf läuft bei der SpVgg Trunstadt auf und steckt noch mitten im Abstiegskampf. Die Gastgeber haben bereits am vergangenen Wochenende bei Wacker Bamberg eine 5:0-Pleite kassiert und brennen gegen die DJK auf Wiedergutmachung. Die Mannen um Trainer Emrich, die zum Ende der Vorrunde Boden gutgemacht haben, bauen auf ihre stabile Defensive und wollen so Punkte mit nach Hause bringen.

SG Reckendorf/Gerach - RSC Oberhaid

Die SG Reckendorf/Gerach startet mit einem Heimspiel gegen den RSC Oberhaid. Mit der Vorrunde und Rang 8 ist man beim Aufsteiger zufrieden. Die Begegnung gegen den RSC Oberhaid dürfte jedoch keinesfalls zu einem Sonntagsspaziergang werden.

FC Rentweinsdorf - TSV Staffelbach

Einiges vorgenommen hat sich auch der FC Rentweinsdorf im Heimspiel gegen den TSV Staffelbach. Das Team um Spielertrainer Derra hat eine gute Vorbereitung gespielt und will gegen den TSV gewinnen, um weiterhin im Kampf um die Vizemeisterschaft dabei zu sein. di