Führerschein-Klasse B reichte nicht aus

Polizeibeamte aus Neustadt kontrollierten am Dienstagabend einen Audi mit Anhänger in der Martin-Luther-Straße. Der 28-jährige Fahrer zeigte den Beamten eine Führerschein der Klasse B vor. Da der Anhänger eine zulässige Gesamtmasse von 1600 Kilogramm hatte, wäre für die Fahrzeugkombination der Führerschein der Klasse BE erforderlich gewesen. Deshalb musste der Fahrer den Anhänger abstellen. Zudem erwartete ihn eine Anzeige. pol