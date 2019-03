Führerschein für Kinder

Unter dem Motto "Ich bin Bib(liotheks)fit" - der Bibliotheksführerschein für Kinder im Vorschulalter - startet die Pfarrbücherei Riedenberg ab dieser Woche eine Aktion zur frühen Leseförderung. 15 Vorschulkinder aus Riedenberg werden in den kommenden Wochen in die Welt der Bücher eingeführt. Dabei lernen sie die Ausleihmöglichkeiten von Medien zur Unterhaltung und Information kennen. Sie erleben, dass die Bücherei vielfältige Angebote hat, ein interessanter Aufenthaltsort ist und dass Lesen Spaß macht.

Wenn die Kinder im kommenden Schuljahr eingeschult werden, haben sie den frühen Umgang mit Büchern und der Bücherei so bereits geübt. So werden sie in der Schule keine Schwierigkeiten haben, sich mit zusätzlichem Wissen und der notwendigen Leselektüre zu versorgen, teilen die Verantwortlichen der Bücherei mit.

Bei ihren Besuchen lernen die Kinder: 1. Aussuchen und Ausleihen, 2. Vorlesen, Zuhören und Ausmalen, 3. Erzählen, Wissen und die Ordnung in der Bücherei kennen (Was gibt es, wo steht es?). Zum Abschluss erhalten sie einen "Bibliotheksführerschein", in dem ihnen bestätigt wird, dass sie die Bücherei kennengelernt haben und sie selbstständig nutzen können.

Auch nach der Aktion sind die Kinder mit ihren Familien eingeladen, das umfangreiche Angebot an Büchern, Tonträgern und anderen Medien zu nutzen. Die Bücherei legt besonderen Wert auf Leseförderung und ein aktuelles Medienangebot für ihre stärkste Zielgruppe "Familie".

Die Pfarrbücherei Riedenberg ist samstags von 14 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. red