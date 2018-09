Führerschein falsch, Drogen echt

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in Mittelberg kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt eine Peugeot-Fahrerin aus dem Landkreis Sonneberg. Die 36-Jährige zeigte Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv und zeigte Amphetamin an. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich dann noch heraus, dass der tschechische Führerschein, den die Frau mit sich führte, in Deutschland nicht gültig ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Auto fanden die Beamten schließlich noch 0,7 Gramm Crystal. pol