Führerschein beschlagnahmt

Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Brückenau kontrollierte am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Altstadt den Fahrer eines Kleintransporters. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass der Führerschein des 26-Jährigen von der Führerscheinstelle des Landratsamts Bad Kissingen zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten und wird an die Führerscheinstelle weitergeleitet. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol