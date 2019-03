Führerschein aus dem Kosovo nutzt nichts

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen in der Hofheimer Straße in Römershofen konnte ein 34-jähriger Autofahrer nur einen kosovarischen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich heraus, dass der kosovarische Staatsangehörige schon länger seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und deshalb mit diesem kosovarischen Führerschein kein führerscheinpflichtiges Fahrzeug in Deutschland führen darf.