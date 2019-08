Füenf singen Musicomedy

Am 16. August begeisterte Deutschlands lustigste A-cappella-Band im Vorprogramm von Pur auf dem Coburger Schlossplatz. Das volle Programm "005 im Dienste Ihrer Mayonnaise" gibt es am Donnerstag, 6. Februar 2020, im Kongresshaus Rosengarten in Coburg zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. "Füenf machten gesungene Musicomedy deutschlandweit populär und werden und werden nicht müde. Sie haben die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission, juxgefährlich, uninstrumental, scherzgewaltig!", heißt es in einer Veranstaltungsankündigung. Auch ihre 10. Show feiert wieder den tagtäglichen Irrsinn zwischen den Zeilen der Vernunft, scharfzüngig und lachkrampferprobt, natürlich mit einem neuen Liebeshorst, Raritäten aus der Recyclingtonne, Liedern fürs Auge. Karten gibt es beim Coburger Tageblatt, Hindenburgstraße 3a. red