Fuchur geht nach Sympathie

Heute stellt sich Kater Fuchur vor. Er ist circa drei 3 Jahre alt und sehr kuschelbedürftig. Gerne würde er mit Freigang vermittelt werden, am besten an Ortsrandlage. Leider kann er auch ziemlich ruppig sein, daher wäre eine Familie ohne kleine Kinder sehr passend. Bei anderen Katzen entscheidet die Sympathie. Mehr Informationen zu Fuchur und den anderen Katzen, die im Tierheim wohnen, gibt es persönlich im Tierheim, Brandensteinsebene 20, in Coburg oder per Telefon 09561/30330. Die Öffnungszeiten des Tierheims sind donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: Tierheim