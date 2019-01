Fuchs und Reh verenden nach Wildunfällen

Zwei Wildunfälle ereigneten sich im Raum Hammelburg. Auf der Staatsstraße 2293 zwischen Warthmannsroth und Diebach lief ein Fuchs in ein Auto; bei Oberthulba war es ein Reh. Beide Tiere verendeten. Bei Oberthulba entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro, in Diebach von ca. 1100 Euro. pol